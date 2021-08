»Du skal bare spille muslim«.

Det er ifølge skuespilleren Anjana Vasan den ’beskrivelse’, som hun har fået, når en rolle skulle forklares for hende. Som om det ord dikterer en helt bestemt opførsel, et helt bestemt udseende, et helt bestemt temperament.

Kan man forestille sig, at Emma Sehested Høeg fik at vide, at hun bare skulle ’være som en dansker’, når hun bad om en karaktergennemgang? Eller at Melvin Kakooza bare skulle ’spille sort’? Nej. Forhåbentlig ikke!