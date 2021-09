Den første film indtjente 150 mio. dollars. Så selvfølgelig måtte der komme en toer

Dersom tilværelsen keder dig, eller den i hvert fald forekommer dig for tam til at udfordre dit overlevelsesinstinkt tilstrækkeligt, har du muligvis brug for en film som den her: halvanden times uafbrudt række af dødsfælder.

Et videospil? Ja, nærmest – bare til biografentrépris og uden nogen form for interaktivitet. Efter planen skal du ikke andet end at sidde på spidsen af dine balder ude på kanten af biografsædet, sådan som det åbenbart skete for en del mennesker til den første Escape Room-film i 2019, der har indbragt over 150 millioner dollars. Derfor: På den igen!

Jeg kan lige så godt indrømme, at jeg temmelig tidligt lænede mig roligt tilbage: Jeg havde fattet systemet, men ikke rigtig fattet sympati for nogen af de seks unge skuespillere, hvis liv så åbenlyst står på spil, men som – næsten uden forhistorier eller anden identifikationsmulighed – bliver ved med bare at være … skuespillere.