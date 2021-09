Hvis Johannes insisterer på at gå, erklærer hun, at hun er nødt til at slå ham ihjel

Noget kunne tyde på, at den tyske instruktør Christian Petzold hører til de mennesker, der føler, at den moderne virkelighed er blevet alt for trist og flad i sin rationelle gøren og laden.

Det prøver han at råde bod på med den gådefulde ’Undine’, der trods sin placering midt i det moderne Berlin prøver at vække både myten, eventyret og den skæbnesvangre, romantiske kærlighed til live.

Petzold, der er mest kendt for hovedværket ’Barbara’ om en kvindelig læge i DDR, har lavet en film med en enkel handling, men hvor betydningen ikke er lige til at greje, og dybderne ikke lige til at lodde.