5 hjerter til ny DR-serie: Det er så ulideligt pinligt at være med til den familiemiddag

Det er så pinagtigt at være med til den familiemiddag i DR 3-serien ’Fredløs’ om Mo, der kæmper en indre kamp for at forankre sine kosovaalbanske rødder i et liv som københavner. At forstå, hvor anspændt situationen er, kræver en præsentation af de deltagende.

Mo, seriens hovedperson, hedder i virkeligheden Mohammed, men har forkortet sig til en identitet i sync med tilværelsen med hvid kæreste, lejlighed med stuk og et arbejde som gourmetkok, der kan få svigerfamilien til at himle med øjnene af fryd. Især når han serverer udsøgt charcuteri af svinekød, ser vi, at vi her har at gøre med en mand, der har fundet fred lige i midten af den brede danske middelklasse.

Men til familiemiddagen her i det 6. af seriens 8 afsnit kalder Mo sig Mohammed efter en lang indre kamp fremprovokeret af et ydre pres fra det danske samfund. Efter 8 måneders varetægtsfængsling er han netop blevet løsladt på grund af manglende beviser for hans medvirken ved det voldsomme røveri, som anklagemyndigheden mistænkte ham for på grund af hans farve og tidligere domme, der ligger langt tilbage i hans fortid.