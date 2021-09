’Der findes ingen ondskab’, proklamerer titlen på iranske Mohammad Rasoulofs Guldbjørn-vinder, der udæsker det iranske styres brug af dødsstraf og tvungen militærtjeneste for landets mænd.

Ganske kort tid efter at filmen vandt hovedprisen på filmfestivalen i Berlin i 2020, blev instruktøren, der i forvejen har udrejseforbud fra Iran, idømt et års fængselsstraf for at lave »propaganda mod systemet«.