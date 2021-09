Den danske tv-serie 'Sunday' er både lidt synd for Jylland og for Afrika

Jeg er desværre nødsaget til at være hende der, der brænder hyggebukserne på bålet, også selv om de simpelthen er så behagelige at have på. Hyggebukserne er i dette tilfælde den prisvindende tv-serie-succes ‘Sunday’, der sendte sin første sæson i 2019 med den simpelthen så vidunderligt elskelige Melvin Kakooza i hovedrollen som den kenyanske taxachauffør Sunday.

Sunday blev i første sæson rekrutteret som fodboldspiller af den desperate træner Frederik, der spilles af Anders Brink, der efter forgæves at have ledt efter et fodboldtalent i Kenya simpelthen ikke nænnede at vende tomhændet tilbage til fodboldklubben FC Fredericia og derfor fiksede problemet ved at tage Sunday med sig. Præmissen er egentlig sjov, en slags pudsig kommentar til de mange afrikanere, der redder europæisk fodbold blandet med ’Coming to America’ i jysk version, bare ikke helt så sjov, desværre.