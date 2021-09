1 hjerte: Det er altså ikke en tv-serie, der har det okay med sig selv, denne her

Se eventuelt bort fra alt, hvad du nu skal læse, hvis du 1) fandt portrætteringen af den modne kvinde i skikkelse af en overallsklædt fjumrefnisende Meryl Streep i ’Mamma Mia! The Movie’ livsbekræftende, eller 2) elsker film med titler som ’Når du mindst venter det’ og ’Det er aldrig for sent’, hvor Diane Keaton med tvingende finurlighed og indbygget selvhad prøver at overbevise sig selv og verden om den modne kvindes overlegenhed.

Det her er nemlig en højst negativ anmeldelse af Julie Delpys nye komedieserie ’On the Verge’, som – som det er set så tankevækkende mange gange før, når det handler om at portrættere midaldrende eller ældre kvinder – fortæller historien om fire veninder i Los Angeles med sådan en ’se, hvor plim plam skøre og friske vi er’-vibe, som fra starten undergraver både personernes og seriens integritet.