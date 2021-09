'The Wire'-stjernen Michael K. Williams er død

Den amerikanske skuespiller Michael K. Williams er død - 54 år gammel.

Politiet i New York siger, at han blev fundet død i sin lejlighed mandag efter et nødopkald klokken 14 lokal tid.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters pågår en efterforskning af hans død, og dødsårsagen er endnu ikke kendt.

Flere amerikanske medier citerer politikilder for, at de mistænker en mulig overdosis for at være skyld i dødsfaldet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En repræsentant for skuespilleren siger ifølge AFP, at ’det er med stor sorg, at familien meddeler den Emmy-nominerede skuespiller Michael Kenneth Williams død’.

»De beder om, at folk respekterer deres privatliv, mens de sørger over dette«, siger Williams pr-manager, Marianna Shafran, i en udtalelse.

Michael K. Williams er blandt andet kendt for sin rolle som Omar Little i tv-serien ’The Wire’, der tager udgangspunkt i den kriminelle underverden i byen Baltimore.

Serien blev i starten af 00’erne en af de mest populære shows på tv og kørte i alt i fem sæsoner fra 2002 til 2008.

Michael K. Williams blev også kendt for sin rolle i HBO-serien ’Boardwalk Empire’.

Så sent som i år modtog skuespilleren en Emmy-nominering for sin rolle i HBO-serien ’Lovecraft Country’, hvor han spillede rollen som Montrose Freeman.

Han modtog også en Emmy-nominering i 2015 for filmen ’Bessie’.

Michael K. Williams kunne i løbet af sin karriere kendes på sit karakteristiske ar i ansigtet. Skuespilleren har tidligere forklaret, at han fik arret, da han på sin 25-års fødselsdag kom op og slås på gaden i New York City med en mand, der skar ham i ansigtet med et barberblad.

