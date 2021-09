Man savner mere end nogensinde at høre fra Britney Spears selv

Da Britney Spears optrådte i Danmark til Smukfest i 2018, var hun på en verdensturné i ni lande og indbragte et billetsalg for over 54 millioner dollars. Men som det fremgår af Netflix dokumentaren 'Britney vs. Spears', burde hun slet ikke være i stand til at arbejde, da hun på det tidspunkt slet ikke var en juridisk myndig person.