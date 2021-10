Voldtægtssigtet filmmand løsladt, men sagen fortsætter

Manden har siden 16. september været fængslet for vold mod en forfatter, og onsdag i denne uge bestemte Københavns Byret, at han fortsat skulle sidde fængslet. Den afgørelse valgte filmmanden at kære til Østre Landsret, og landsretten oplyser fredag, at der er truffet afgørelse om at løslade manden.