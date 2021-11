4 hjerter til krimikomedie med Ryan Reynolds: For meget af det gode er ... vidunderligt

Too much of a good thing can be ... wonderful!«, skal Mae West, den gamle dronning af kitsch og alskens vulgær nydelse og underholdning, have bemærket. Så hun ville nok have sat pris på dette ganske festlige overbud på den totalt uforpligtende kriminalkomedie.

Ganske vist får vi ikke her det minutiøst udtænkte kup (som i Netflix’ nylige anden kupkomedie, ’Army of Thieves’, eller som i ’Ocean’s Eleven’ eller ’Olsen-banden’ eller ... eller ...). Men til gengæld både lidt salonglitter a la Arsène Lupin, ikke så lidt jungleskattejagt a la Indiana Jones og yderligere lidt mere slagsmål, hasarderede flugtplaner og motoriserede forfølgelsesløb a la James Bond. Alt sammen med et skævt grin.