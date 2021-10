'Ringenes herre'-instruktør lå i strid med Harvey Weinstein. Men så fik han en idé til en slags 'fuck you'

Et monster kan have flere ansigter. Det gælder tilsyneladende også en af de klamme orker fra Peter Jacksons filmatisering af J.R.R. Tolkiens ’Ringenes herre’, som skulle være modelleret til at ligne den nu voldtægtsdømte filmproducer Harvey Weinstein.

Det fortæller skuespilleren Elijah Wood, der spillede Frodo i filmtrilogien, ifølge The Guardian. I et afsnit af podcasten Armchair Expert fortalte Elijah Wood om de masker, der blevet designet til de monstrøse orker i filmene.

»En af orkemaskerne – og jeg husker det tydeligt – var designet til at ligne Harvey Weinstein. Som en slags ’fuck you’«, sagde Elijah Wood ifølge The Hollywood Reporter.

Skuespilleren tilføjede: »Jeg tænker, at det er okay at tale om det nu. Manden er jo fucking fængslet. Fuck ham«.

Afsløringerne af Harvey Weinsteins overgreb var i 2017 med til at kickstarte #MeToo-bevægelsen i USA. I marts blev Harvey Weinstein idømt 23 års fængsel for voldtægt og seksuelt overgreb.

Ifølge Elijah Wood var det instruktøren Peter Jackson, som fik ideen til at modellere orkemasken efter Harvey Weinstein, efter at der var opstået en strid imellem de to parter inden tilblivelsen af filmene.

Harvey Weinstein skulle have bedt Peter Jackson om at samle alle tre bøger i én enkelt film, da han udviklede historien til Weinsteins firma Miramax, sagde Elijah Wood.

Det førte til en længere kamp mellem Harvey Weinstein og Peter Jackson, som krævede en anden producer på projektet. Til slut forlod Weinstein projektet, og det blev New Line Cinema, der producerede filmene, skriver The Guardian. Med tre film til følge i stedet for blot én.

Hvilken af filmens orker, der skal ligne Harvey Weinstein, fortæller Elijah Wood dog ikke noget om.