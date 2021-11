Der er for mange ungdomsserier for tiden. Nu kommer endnu en. Og den kunne vi sagtens have undværet

Det vrimler med tv-serier om unge mennesker i 20’erne, der holder sabbatår, drikker to-go kaffe og grubler over en ekskæreste, hvilket måske er ved at tage overhånd. Der er lidt for mange af dem, og alle ønsker de at sige noget om, at sårbarhed er vigtigt, og at det er svært det med at blive voksen. Bedst som jeg troede, at vi havde fanget den pointe, kom der en ungdomsserie mere.

Den nyeste i flokken er Xee-satsningen ’Fantomforhold’, og skaberne bag serien er de skarpe satireforfattere Rikke Kolding og Anna Juul, der tidligere har stået bag serien ’Ondt i røven’ og ’Min Kamp’. Anna Juul, der selv spiller seriens nok sjoveste rolle, har tidligere ageret forfatter bag det kulte satireradioprogram ’Den Korte Radioavis’, og er derudover en original og bevægende digter.