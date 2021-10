Hun nægtede at gå i sin berømte mors fodspor. Nu spiller de pludselig over for hinanden i anmelderrost Netflix-serie

5 essentielle roller





for Margaret Qualley

1The Leftovers (2014-17):Margaret Qualley droppede ud af NYU for at spille sin første rigtige rolle som Justin Theroux-hovedkarakterens teenagedatter Jill Carvey i Damon Lindelofs anmelderroste HBO-serie. Ligesom resten af befolkningen i byen Mapleton leder Jill efter mening i tilværelsen, efter at 2 procent af verdens befolkning er forsvundet, bl.a. gennem druk, dødslege og ved at tilslutte sig samme kult som sin mor. Qualley havde kun taget skuespilundervisning i et halvt år, da hun fik rollen, og beskriver optagelserne som »en højtryksskuespilskole«.

2Fosse/Verdon (2019): Som dansenørd er Margaret Qualley langvarig fan af koreograf og instruktør Bob Fosse og hans samarbejdspartnere Gwen Verdon og Ann Reinking. Hun var både begejstret og drønnervøs for at indtage rollen som Reinking, der var den eneste i trioen, der stadig var i live (hun døde i 2020). Det endte med at være barndomsidolet, der beroligede hende. »Du skal bare være ærlig og lytte til dig selv«, gentog Reinking i deres mange telefonsamtaler. Qualley drager næste gang gavn af sin dansetræning, når hun indtager rollen som musicalstjernen Ginger Rogers i Jonathan Entwistles portrætfilm ’Fred & Ginger’.

3Once Upon A Time … in Hollywood (2019):De elektrisk flirtende scener mellem Margaret Qualley og Brad Pitt udgør et energisk og humoristisk højdepunkt i Quentin Tarantinos epos om Hollywoods uskyldstab. For Qualley var den største udfordring ved at spille den sindsforvirrede Manson-discipel Pussycat, at fodfetichisten Tarantino insisterede på at filme hendes medtagne balletfødder. Selv om Qualley altid var bange for at blive erstattet, havde hun ingen grund til bekymring. »Hun var den eneste person, jeg ikke klippede ned«, lyder de rosende ord fra Tarantino i W Magazine.

4 My Salinger Year (2020):Philippe Falardeaus dannelsesfilm, der kan beskrives som en litterær version af ’The Devil Wears Prada’, fik godt nok anmelderklø, da den åbnede filmfestivalen i Berlin i 2020. Men der var bred enighed om, at Margaret Qualley beviste, at hun var trådt ind i filmstjernernes rækker med hovedrollen som den blåøjede, men ressourcefulde forfatterspire Joanna, der bliver assistent for den myteomspundne forfatter J.D. Salingers litterære agent og begynder at føre samtaler med legenden.

5Maid (2021): I sin største og mest modne rolle til dato spiller Margaret Qualley den unge mor Alex, der forlader sin voldelige mand og kæmper for at overleve under fattigdomsgrænsen i USA ved at hustle sig igennem med rengøringsjobs og food stamps. Qualley er fuldt bevidst om sin egen privilegerede baggrund og de døre, den har åbnet for hende. Med serien håber hun at kunne gøre en forskel ved at fortælle en historie om mindrebemidlede amerikanere. »Systemet er brudt sammen, og vi er et splittet land«, siger hun i Elle.

