Film om forfatterspire mangler et ordentligt plot

En enkelt bog kan ændre hele livsforløb, og det handler en del film jo om, så forskellige som f.eks. ’The Bookshop’ (2017) i den illitterære flække eller ’Bogtyven’ (2013) i nazismens Tyskland. Uden litteraturen ville filmhistorien være en anden, for størstedelen af alverdens nye film har stadig en bog som forlæg – oftest en roman eller en biografi.

Men her er så en filmatisering af en selvbiografisk baseret roman, hvis forfatter fik sit liv afgørende defineret af en anden legendarisk roman – til trods for at hun som udgangspunkt ikke selv havde læst den kendte bog og endnu ikke var forfatter ... Kringlet, ikke? Jeg tvivler da også stærkt på, om den overfladisk charmerende, men mærkbart ubeslutsomme film herom vil få nogen til at ændre deres livsbane.

Holden Caulfield, hovedpersonen i J.D. Salingers skoledannende og generationsdefinerende 1951-roman ’Forbandede ungdom’ – ’Griberen i rugen’, som Rifbjerg senere nyoversatte den – har fungeret som spejl for mange følsomme unge på vej ind i den voksne ansvarligheds syndefald. Og netop de unge læseres reaktioner er faktisk det nærmeste, vi kommer Salingers roman eller unge hovedperson i denne film, baseret på Joanna Rakoffs fortælling om sit år som yngste assistent på det litterære agentur, der varetog alle rettigheder for Salinger, der holdt sig fra al offentlighed fra 1960’erne til sin død i 2010, 91 år gammel.