Komedie om dansk vildmand med bue i Norge bliver udskudt efter angreb

Nordisk Film har besluttet at udskyde premieren på komedien ’Vildmænd’. Det sker efter gårsdagens episode i den norske by Kongsberg ved Oslo, hvor en 37-årig dansk statsborger er sigtet for at have dræbt fem personer og såret to andre med bue, pil og andre våben.

»På baggrund af den tragiske hændelse i går (onsdag, red.) i Norge og i respekt for de pårørende, har vi i Nordisk Film truffet beslutning om at udskyde premieren på ’Vildmænd’. Vi vil gerne understrege, at de ligheder, der er mellem filmen og gårsdagens tragedie, er helt tilfældige«, siger Frederik Honore, market director i Nordisk Film i en pressemeddelelse.