DR-drama vandt hovedprisen, mens 'Kastanjemanden' scorede flest priser ved dansk prisuddeling

Skuespillere, manuskriptforfattere og tv- og filmfolk har fredag aften hyldet den danske seriebranche.

Det skete ved prisuddelingen This Series Awards, som ifølge arrangørerne er Nordens første rene seriepris. Her blev den danske seriebranche hædret i ti kategorier, hvor alt fra den bedste miniserie til det bedste manuskript blev kåret.

Det var DR-dramaet ’Ulven kommer’, der løb med hovedprisen Bedste Serie. Skaberne kunne samtidig gå hjem som vindere af prisen for Bedste Manuskript.

Serien handler om pigen Holly, der bliver tvangsfjernet fra sin familie. Men har hendes stedfar slået hende – eller lyver hun?

Det er omdrejningspunktet for serien, der scorer de to priser, fordi den er god, og fordi manuskriptet lykkes med at håndtere den komplekse historie, lyder begrundelsen.

Kastanjemanden blev den store vinder

Det var dog Netflix-krimien ’Kastanjemanden’, som indkasserede flest priser ved fredagens seriefejring. Serien vandt Bedste Krimiserie og Bedste Instruktion samt publikumsprisen Aarhus Seriepris.

Den er baseret på Søren Sveistrups krimi-bestseller af samme navn og er blevet et kæmpe hit på Netflix.

Ifølge medierådgiver Keld Reinicke, som sidder i juryen, er det en af de bedste helstøbte krimier i Danmark gennem de seneste ti år.

»Instruktion er en kombination af musikalitet og visualitet – og den er sublim i denne serie«, udtaler Reinicke i en pressemeddelelse.

Det har været muligt for alle serieelskere at stemme på deres favorit til Publikumsprisen. Ud over ’Ulven kommer’ kunne også DR-serien ’Fredløs’ glæde sig over hæder. Serien vandt prisen for Bedste Miniserie.

Jurymedlem og film- og serieanmelder Ann Lind Andersen kalder den »en af de stærkeste serier i år«, som »behandler splittelsen mellem to kulturer med en sjælden indsigt«.

Prisen for Bedste Fortløbende Serie gik til komedien ’29 V’, mens ’Klovn VIII’ blev udråbt til Bedste Komedieserie. Prisen for Bedste Nordiske Serie gik til den svenske serie ’Thin Blue Line’.

Talentprisen gik til den 25-årige skuespiller Arian Kashef. Han har blandt andet spillet med i DR-serien ’Når støvet har lagt sig’ og ’Kastanjemanden’.

Instruktør Mehdi Avaz, som var med til at overrække prisen, kalder Kashef ’en ægte skuespillerkomet, der tydeligt har bevist sin evne til at portrættere komplekse og relaterbar karakterer’. Bag This Series Awards står This og Aarhus Series. Det ene er en mediefestival for branchen, den anden for alle.

