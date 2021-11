Har hvert sit omklædningsrum: Bandmedlemmerne i Norges svar på ABBA kan ikke døje hinanden

På en liste over alletiders bedst sælgende skandinaviske popnavne kommer norske a-ha ind på fjerdepladsen. Kun overgået af de tre svenske foretagender ABBA, Roxette og Ace of Base og lige foran danske Aqua.

Den slags salgstal er altid til debat, men den norske trio kan under alle omstændigheder blære sig med at have spillet for et publikum på 198.000 på Maracana stadion i Rio. Den kan selv ikke ABBA stikke, og så har videoen til det norske superhit ’Take On Me’ rundet 1 milliard (!) visninger på YouTube.