Det er op til Gud og solen at våge over disse børn. Ingen andre gør det

Den iranske filmtradition for socialrealistiske dramaer uden omsvøb tilhører ikke kun kontroversielle instruktører som Jafar Panahi, der gang på gang udsættes for censur og husarrest.

62-årige filmveteran Majid Majidi benytter sig ikke i samme omfang som de systemkritiske iranske instruktører af subtile undertekster. Den religiøse Majidi, der engang trak en film fra at blive vist i Danmark i protest mod Muhammedtegningerne, kan siges at operere inden for systemet i Iran. Men det betyder ikke, at han er ukontroversiel. Hans storfilm om profeten Muhammeds liv vakte således for få år siden furore hos mange fundamentalistiske muslimer, men det handlede måske mere om de ’ophavsretslige’ stridigheder mellem shia og sunni?