Serien var noget af det bedste, mest rørende og vedkommende tv, jeg så hele sidste år. Nu er han endelig tilbage

Sidste år trådte den amerikanske fotograf og dokumentarist John Wilson – noget modvilligt, forestiller jeg mig – ud af skyggerne, da han på sin egen krøllede måde debuterede som serieskaber på HBO.

Første sæson af ’How To With John Wilson’ var noget så sjældent som et vederkvægende originalt serieformat, som med en lommefilosofisk tilgang gik ud i verden og gloede på mennesket i al dets aparte vælde. Resultatet var en gave til en pandemiramt verden, hvor det at svælge i andre folks små særheder pludselig føltes som at glo på spændende, eksotiske fugle, mens Wilson som en anden David Attenborough kommenterede de små og store ting, han filmede på sin vej rundt i New York.