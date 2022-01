Astas krop bevæger sig døsigt som teenagesirup. Det samme gør handlingen i tredje sæson af 'Doggystyle'

’Doggystyle’ var serien, der i 2018 beviste, at man ikke behøvede tage til Norge for at få ungdomsserier med kvalitet. I første sæson holdt hovedpersonen Asta (spillet af Rosemarie Mosbæk) sine knuste skuespillerdrømme og succes-stress fra døren med doven og hoven storbystridighed over for sine jævne forældre i Odsherred, som hun midlertidigt flyttede hjem til og hurtigt begyndte at forlange ’flat white’ frem for filterkaffe af.

Og i den endnu bedre anden sæson fandt Asta med den døsige krop, der bevæger sig som teenagesirup gennem verden, både kærligheden med skraldemanden Bjarke og genfandt venskabet med den bramfrie og sprudlende, men partnervoldsramte barndomsveninde Jose (Josephine Park).