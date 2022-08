6 hjerter: Jeg har fra starten accepteret, at denne serie er klogere end mig

Tv-serien ’Better Call Saul’ tager sin tid og bruger den på at krybe ind under huden på sin seer med et rørende portræt af længsel, moralsk ambivalens og en radikal kærlighed til mennesket. Med et brag af et finaleafsnit er serien slut, men også sat fri til nye meningsfulde møder.