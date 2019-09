Omtale af Kim Wall-drab og børnevoldtægt kræver en vis respekt: 19-årigs youtube-serie er det modsatte

Og så er der tonen og mimikken.

»23. august inviterer politiet endnu engang til pressemøde, og den her gang der får man altså nogle rigtig forfærdelige ting at vide«, lyder det for eksempel i en passus, efterfulgt af leende øjne og smil fra Richardt. Det ville have passet bedre til sætningen »tjek lige min nye tatovering«. Læg dertil Richardts verbale nedslagtning af ordet sadomasochistisk med udtalen ’sadomationistisk’, ligesom termen ’den oprindelige sag’ bliver til ’den oprigtige sag’ i samtlige videoers følgetekst, der dog også ønsker gode tanker til de pårørende. Verdens mindste plaster kan ikke dække et stort, blødende sår.

Jeg har svært ved at se ’Peter Madsen’-videoen i et stræk, og da jeg til sidst er færdig, er jeg trist til mode. Richardts følgere takker for en god video i kommentarsporet, og jeg overtaler mig selv til at give det største seerhit et forsøg.

’Susan-drabet’ handler om mordet på en lille pige, og det er skåret efter samme model som Madsen-videoen. Miseren når sit crescendo, idet Richardt smiler charmerende umiddelbart efter sætningen ’man fandt blandt andet sæd i hendes endetarm’. Pågældende video har knap 50.000 visninger, hvilket ifølge Kantar Gallup svarer til seertallene på en TV 2-regions 19.30-nyhedsudsendelse.

Spørgsmålet er ikke, om Camilla Richardt kan formidle, ej heller om hun har en form for talent. Det er imponerende at have en så stor og aktiv YouTube-konto som 19-årig.

Spørgsmålet er derimod, om hun ikke hellere skulle holde sig til livsstilsvideoer – og om vi måske skulle overveje følgevirkningerne af populærkulturens besættelse af kriminal- og drabssager. Ganske vist er det underholdende, men den slags kræver en vis respekt. Ikke mindst fra en youtuber, der har beskrevet, hvordan hun er under uddannelse som politikadet.