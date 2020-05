Mageløs Mark Ruffalo viser i denne HBO-serie, hvorfor han er en af vor tids største skuespillere

Først er det forfærdeligt. Tragisk. Så bliver det endnu værre. Der er dobbelt op på Mark Ruffalo i ’I Know This Much is True’, hvor han spiller begge parter i et temmelig udfordret tvillingepar.