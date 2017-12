So ein Ding Award 2017: Det var både hyggeligt og sjovt, men til næste år vil vi altså have nogle flere dimser

FOR ABONNENTER

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Henrik Palle om 'So ein Ding Award 2017 på DR 2.

Nikolaj Sonne er en ypperlig tv-vært. Han er entusiastisk, vidende, veltalende og har til og med et ansigt, der både er pænt og interessant, så man gider kigge på ham. Og der bør ingen tvivl herske om, at hans faste format ’So ein Ding’ har medvirket til at afmystificere megen ellers forholdsvis kompleks teknologi – uden at forfalde til hverken det techprædikende eller det bagstræberisk skeptiske. Robotstøvsugere, hmmm. Men bliver der ordentligt rent, that’s the question,som Nikolaj har stillet, hvis De forstår, hvad jeg mener.

Desværre har den senere tid været lidt fattig på konkrete dimser, hvilket kollega Birgitte Kjær da også har beklaget sig over konsekvenserne af. ’So ein Ding’ har antaget karakter af tendensanalytisk og metateknologisk magasin , frem for forbrugergadgetprogram for glade drengerøve af begge køn. Men en gang om året er helikopterperspektivet på sin plads, og det er selvsagt, når status skal gøres, og der skal uddeles henholdsvis hæder og hån til nybrud og flove flop.

Man havde indforskrevet selveste Keld Heick til at forfatte en lejlighedssang til prisfesten, der fandt sted på den herligt brune bodega Café Fremtiden i Frederiksstaden. Og han kom på arbejde, må man sige. For én ting er krøller eller ej, en ganske anden er at rime på kryptovaluta, thi en sådan var i form af bitcoin og blockchainteknologi på tapetet.