Anders Lund Madsens program er sjovt og alvorligt på samme tid

Hvem er de, hvorfor er de her, og hvad skal de nå, før de falder? Med de spørgsmål indleder Anders Lund Madsen programmet ’Anders Lund Madsen på den yderste ø’, hvor han besøger den færøske ø Fugloy – landets og kongerigets mindste kommune og hjem for 44 færinger og 800 får.

Der er en vis sandsynlighed for, at det er en romantisk udlængsel, der trænger sig på, når billederne fra det færøske klippelandskab flyder over skærmen, og man får lyst til at pakke termojakken og rejse mod nord med førstkommende flyafgang.

Men det er svært ikke at forelske sig i både det land og det folk, vi møder i programmet. På samme måde som i programmet ’Grønlandske boligdrømme’, der godt nok giver sig ud for at handle om boliger, men hvis kvaliteter er mødet med det grønlandske folk, er Anders Lund Madsens møde med de gæve og til tider forsagte færinger endnu et godt indblik i yderligere en del af kongeriget.

»Hvad er der godt ved at bo på Fugloy«, spørger Lund Madsen på et tidspunkt en tidligere fisker, der også har arbejdet som postbud, passer fyrtårnene og skibsforbindelserne. »He, he«, lyder det først. »Man indstiller sig på det. Når man har sine rødder her …«.

Heldigvis har Lund Madsen ladet den fjollede attitude blive derhjemme. Og det klæder både ham og programmet, at han doserer sin ti hi-tilgang og i stedet tager menneskene, som han møder, alvorligt.

Og lader dem svare igen, som når han for eksempel spørger: »Der er en masse andre muligheder, hvis du boede i Tórshavn for eksempel eller København …«. Hvortil fiskeren Johan, der er kærester med den 33-årige Johanna, bygden Hattarvíks yngste beboer, køligt svarer: »Det ved jeg ikke. Er der det?«.

Det betyder ikke, at programmet ikke er sjovt. For det er det også. Men mest fordi det er sjovt at spejle sig i liv, der ligger fjernt fra ens eget.

På Fugloy dør man, hvis man får et ildebefindende, når vejret er så slemt, at båd eller helikopter hverken kan komme til eller fra. »Så må du bare dø«, siger 78-årige Hanna West. Herude hvor klipperne knejser, og øen langsomt affolkes, lever man med at have lidt.

Det kunne vi lære noget af. Lære, at livet også kan leves uden for overhalingsbanen, at skønheden også findes i at hente roer til aftensmaden direkte fra jorden. Og helt bogstaveligt at tælle får. Og i at spise kogte testikler og tarme uden fyld. Det vil jeg tænke lidt over i aften, når and og sovs inhaleres.