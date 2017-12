Bamse forlader sin komfortzone i et psykodrama af den storladne slags

---

I dag skriver Henrik Palle om 'Bamse møder den store verden' sendt på DR Ramasjang.

En sidste piruette før tæppefald leverer den store gule bamse, som generationer af børn i Danmark har elsket. En timelang film, hvor den pæreformede kæmpedukke med mangelfulde manerer rystes i sin grundvold og må ud i intet mindre end den store farefulde verden, hvor der findes skræmmende fænomener, og hvor duftbuske har allergener.

Det er psykodrama af den helt storladne slags samt klassisk dannelsesfortælling: Vor helt drager ud for at finde og frelse sin elskede krammeven Lille Bjørn, som er borte – delvis på grund af Bamses egen ufølsomhed, men lad nu det ligge.

Symbolikken og den allegoriske dybde er voldsom

Bamse overskrider grænsen fra sin egen verden til den vide af slagsen, og dermed er han på udebane. Det gør ham ængstelig. For han er jo noget af en pivskid og en bangebuks, selv om han ikke helt vil være ved det.

Han har også et par attitudeproblemer. Dels er hans egoman og selvisk, dels er han uglad for nye ting. Men begge dele lærer han at overkomme. Først i mødet med en lille dame, der taler vrøvlesydeuropæisk og bager pandekager. Siden i konfrontationen med Danse-Alfen, som han falder pladask for, og som indgyder ham mod ved at give ham et honninghjerte.

Den primære anstødssten er imidlertid trolden Snupse, der viser sig at have hapset Lille Bjørn og derefter også både en pandekage og en spand med honning. Og her viser det sig, at årsagen til de uheldige adfærdsmønstre er manglende tilpasning og ensomhed.

Så da Bamse møder Snupse med empati og forståelse, ændres relationen radikalt fra angstfuld distancering til kærlig imødekommenhed.

Bamse lærer også at dele. Fordi han bringes til at forstå, at hans ubehøvlede fremfærd kan gøre andre væsner kede af det. Og som det hedder i sangen om nydning, så har det god betydning at sidde i aftenens nydning, og at mængden af nydning øges, jo flere der nyder. Eller som man sagde i gamle dage: Jo mere vi er sammen, jo mere sympati.

Det er en supersød, vellavet og stringent lille film, Katrine Hauch-Fausbøll og hendes hold har lavet. Men mon ikke den møder modstand fra tidselgemytter med det venstresnoede, humanistiske hippiebudskab om, at kærlighed og imødekommenhed er bedre end frygtbaserede fordomme og fjendtlighed.

Symbolikken og den allegoriske dybde er voldsom. Nogle ville måske sige, at der er tale om regelret indoktrinering af ubefæstede sjæle. Andre at vi har at gøre med et smukt julebudskab: Kom hinanden i møde med empati. Sådan er vi så forskellige i dagens Danmark.