Verdens mest downloadede spil bliver til ungdoms-tv Det danske 'Subway Surfers' har 100 millioner spillere hver måned. Næste år bliver det til en animeret tv-serie om fire graffitimalende skateboardere, der snart bliver voksne. Men hvordan sikrer man, at serien ikke bare bliver en kopi af spillet?

Instruktøren

Det er 51-årige Michael Hegner, der instruerer serien om ’Subway Surfers’. Han var mellemtegner og rentegner, dengang det hele foregik analogt.

Han startede med at arbejde på kortfilm om Valhalla-figuren Quark og har siden arbejdet som animator på Nordisk Film og instrueret reklamefilm. Det gjorde han, indtil han blev spurgt, om han ville være med til at lave en animationsfilm, der hed ’Hjælp! Jeg er en fisk’ i 2000. Siden har han også instrueret ’Den grimme ælling og mig’ i 2006 og ’Gummi T’ i 2012.

De seneste fem år har han lavet film for Lego om Star Wars og Ninjago. Men i sommer tog han til en fest, hvor han mødte en gammel kollega, der arbejdede hos Sybo. Den gamle kollega spurgte, om han ikke lige kom op på kontoret en dag, og det gjorde han så. Der mødte han Bodie Jahn-Mulliner, hørte om projektet med at lave ’Subway Surfers’ til en tv-serie og blev hyret som dens instruktør.

Transformationen

Hvordan laver man et spil om til en tv-serie?

»De vigtigste elementer er karaktererne, og at der er indbygget konflikter i dem. Der bliver nødt til at være en modsætning i dem, en kamp; der bliver nødt til at være noget på spil i karakterernes liv. Og vi har så centreret det omkring identitet. Vi skal have publikum til at engagere sig, og man engagerer sig i noget, man kan spejle sig i: de umulige dilemmaer og konflikter«, siger Michael Hegner.

Vi ville ikke lave den fejl, at serien bare refererede til spillet og ikke havde noget hjerte Michael Hegner, instruktør

Hvorfor har I ikke bare lavet et helt nyt univers?

»Jeg kunne godt lave min egen tv-serie fra bunden, men der er ingen, der vil give mig penge eller lytte til mig, for der står 10.000 andre og råber højere med deres ideer. Normalt er det umuligt at få lov til at lave originalt content på den måde. Men her er et univers, der i forvejen har et publikum, så du allerede har den der portal ud i verden. Det er den perfekte pakke. For vi har et miljø og nogle karakterdesigns og et mood, men ellers er vi frie til at løfte det, hvorhen vi vil, for der er ikke andet i spillet. Du skal lade være med at falde ned og blive slået ihjel, så du skal starte forfra, men det er også det«.

Referencen

Hvorfor sagde du ja til at instruere serien?

»Jeg blev præsenteret for ’Biblen’, og den hittede på de tangenter, der interesserer mig. Der er ambitioner om at lave noget, der kan noget selv, og karakterer med flere lag og indre konflikter. Og der er en kærlighed og en spændende legacy. Jeg elsker det rum, hvor man kommunikerer til børn og samtidig har et lag til voksne, så de får en fælles reference«, siger Michael Hegner.

Hvad skete der, da du kom ind i projektet?

»Jeg foreslog, vi løftede det ud af teorien og gjorde det konkret. Hvordan flytter vi det fra spil til tv-serie? Vi ville ikke lave den fejl, at serien bare refererede til spillet og ikke havde noget hjerte. Så vi spurgte os selv: Hvad handler det her om, hvad binder de fire karakterer sammen? De er kreative, og de står på tærsklen til at blive voksne, så der er noget coming of age i det, og så har vi smidt et fedt mystery-element ned i det«.

Hvorfor må den ikke referere til spillet?

»Hvis det ikke står for sig selv, er det bare et værktøj til at sælge spillet, og så dør det. Der er masser af eksempler på spil, der har forsynet os med film, der ikke er lykkedes. Og jeg gider ikke lave sådan noget. Håbet er, at du ser serien og synes, den er fed, og glemmer, at den kommer fra et spil«.

Subway Surfers

I maj 2012 udkommer spillet ’Subway Surfers’. Det er udviklet af Sybo og udgivet sammen med firmaet Kiloo. Det er et platformspil til mobile enheder, altså; du kan spille det på din telefon. Det er også et endless runner-spil, fordi man, ja, kan løbe for evigt i det. Man styrer karakteren Jake, der er en ung graffitimaler på flugt fra en vagt og hans hund. Han løber på et togspor og samler guldmønter, mens han hopper over forhindringer og sørger for, han ikke blive kørt ned af togvogne. En uge efter lanceringen havde spillet en million spillere.