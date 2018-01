Interview med firedobbelt Golden Globe-vinder: »At skrive dialog falder mig lige så naturligt som at trække vejret« ’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ blev den store triumfator ved Golden Globe-uddelingen. Ikke mindst takket være Martin McDonaghs sans for scener og dialog. Kim Skotte mødte den britiske instruktør, som altid har elsket amerikanske film og nok også »altid drømt om at lave en eller to af dem«.

Det krævede måske nok lige et tilløb at huske titlen ’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, men ikke mange, der havde set Martin McDonaghs filmen ved dens verdenspremiere på filmfestivalen i Venedig, var i tvivl om, at nu bankede instruktøren på de helt store døre.

At London-instruktøren bag kulthittet ’In Bruges’ med sin smældende sikre replikkunst og sin cool stil er en indlysende kandidat til at indtage tronen efter Tarantino og Coen-brødrene, blev der så i weekenden sat fed streg under ved Golden Globe-festen.

Martin McDonagh Irsk-engelsk instruktør, manuskriptforfatter og dramatiker født 1970. McDonagh begyndte som dramatiker. I hans første seks stykker var scenen sat i Irland. I 2010 spillede Christopher Walken i ’A Beheading in Spokane’ en lejemorder på jagt efter den hånd, han mistede som ung. McDonagh har instrueret de tre spillefilm ’In Bruges’ (2008), ’Seven Psychopaths (2012) og senest ’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’.

Her vandt ’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ for bedste drama og vandt fire af de seks kategorier, den var nomineret i.

McDonagh blev belønnet for bedste manuskript, og der var statuetter til skuespillerne Sam Rockwell og Frances McDormand.

At lige netop Coen-brødrenes signaturskuespillerinde vandt i en film af Martin McDonagh, ligner næsten et symbolsk tronskifte.

Men alt det ligger et halvt år ude i fremtiden, da Martin McDonagh sætter sig til rette foran et par forventningsfulde journalister dagen efter filmens verdenspremiere.

Behørigt lettet og veloplagt. Jo, det var da vist gået meget godt med hans amerikanske film, konstaterer den 47-årige solbrændte londoner med de irske forældre. Underhånden havde han fået at vide, at pressen havde grinet på den rigtige måde og på de rigtige steder.

Ikke nogen selvfølge!

»Jeg var interesseret i at lave en film om livet i en amerikansk lilleby, men med figurer som var alt andet end små. Som havde episke dimensioner på et stort tragisk lærred«, fortæller McDonagh om filmen, hvor Frances McDormand spiller en kvinde, der nægter at acceptere, at det lokale politi ikke kan opklare mordet på hendes datter.

Mildred Hayes tager uortodokse metoder i brug for at fyre op under de træge ordenshåndhævere, sheriffen Willoughby og hans næstkommanderende Dixon spillet af henholdsvis Woody Harrelson og Sam Rockwell. Snart bryder helvede løs i den lille midtvestflække Ebbing.

Drømmen om amerikanske film

»Jeg har altid elsket amerikanske film og har nok altid drømt om at lave en eller to af dem«, indrømmer han.

»Når man som jeg er et barn af 1970’ernes amerikanske film, er der altså bare noget uhyre filmisk over det amerikanske landskab, bilerne og alt det der. Og så handlede det nok også lidt om, at jeg godt kan lide at rejse og trængte til at komme væk fra London«, smiler McDonagh, der af samme grund kun har placeret et af sine efterhånden mange teaterstykker og adskillige filmanuskripter i hjembyen.

Teaterstykket ’The Hangmen’ udspiller sig i London. Ellers har han været ude at føjte omkring fra Galway til Brugge og videre til Missouri og Los Angeles.

Jeg kunne godt håbe, at det kunne give små piger et forbillede at se Frances gå og stå på den seje måde, som hun gør i filmen Martin McDonagh

»Men jeg har aldrig været en del af Hollywood«, understreger han. En udtalelse, Martin McDonagh nok skal blive revet i næsen om et par år. For laver man en amerikansk fuldtræffer som ’Three Billboards ...’, er det unægtelig svært ikke at blive en del af Hollywood bagefter.

På den anden side er Martin McDonagh ikke den type, der er bange for ikke at høre til. McDonaghs seks første skuespil udspillede sig i Irland, hvor han har boet som barn, og hvor hans forældre atter bor i Galway.

Hans to irske trilogier gav ham prædikat som Irlands mest betydningsfulde yngre dramatiker.

Men selv om han som dramatiker også har fået et stort gennembrud både på Broadway og i London med de makabre komedier ’A Beheading in Spokane’ ( ’En halshugning i Spokane’) og ’Hangmen’ (’Bødlerne’), har han bibeholdt en indgroet skepsis overfor teaterverdens finkulturelle fernis.

En skepsis, han ikke føler over for filmen, som han på en anden måde føler er hans naturlige element. Hvilket de mange fans af ’In Bruges’ sådan set aldrig har været et sekund i tvivl om.

Martin McDonagh skrev rollen som den stædige Mildred Hayes, der på sin helt egen måde går ind for den amerikanske devise ’selvtægt er veltægt’, specifikt til Frances McDormand.

Han indrømmer blankt, at han ville have været på spanden, hvis hun havde takket nej.

»Hun kunne og skulle spille en kvinde på sin egen alder. Kun hun ville kunne ramme den humor, hvor man griner overgivent, men hvor man samtidig tror på, at folk kan blive oprigtigt bange for hende. Nu hvor vi sidder her, er jeg stadigvæk bange for Frances!«, griner Martin McDonagh og flækker som en solbrændt kokosnød.

Komiske tragedier og vice versa

Det skal gå meget mærkeligt til, hvis ikke Frances McDormand snart kan føje sin femte oscarnominering til samlingen for ’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’.

Filmen handler bl.a. om et bestialsk mord, racisme, politivold og sexisme, men den er meget langt fra at udspille sig som en arketypisk morderjagt.