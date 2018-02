Internetkrigere vil sabotere hypet superheltefilm Et onlinefællesskab mod »Disneys behandling af film-franchises« varsler, at de vil sabotere filmen 'Black Panther' ved at skrive falske anmeldelser.

Der er usædvanlig stor hype om Disney-ejede Marvels ’Black Panther’, der får international biografpremiere 15. februar 2018.

Efter de første visninger i USA, har størstedelen af anmelderne lagt sig ned, og forudbestillinger af billetter har slået alle rekorder for superheltefilm, som er et af de største tandhjul i Hollywoods pengemaskine.

Det er ikke godt nyt for alle. Hardcore fans af Marvels konkurrent på superheltefilmfronten, DC Extended Universe, har erklæret, at de vil sabotere ratingen af ’Black Panther’ på det toneangivede filmsite Rotten Tomatoes ved at bedømme filmen så lavt, at dens samlede bedømmelse vil rasle ned under radaren.

Det er Facebook-gruppen ’Down With Disney’s Treatment of Franchises and its Fanboys’, der postede erklæringen fredag, hvorefter deres side blev lukket. Man ved nemlig, at gruppen mener det alvorligt, siden de tog æren for den lave bedømmelse af ’Star Wars: The Last Jedi’ i december.

Gruppen har også ladet verden vide, at de vil gøre det samme med ’Solo: A Star Wars Story’ og ’Avengers: Infinity War', der begge er Disney-film, som udkommer i år.