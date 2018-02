Danmarkshistoriens største sag om copyright ruller: Filmproducenter kræver 100 millioner af kongen af copyright og hans 'datter' På første retsmøde blev de tre tiltalte i Schlüter-skandalen om svindel med rettighedskroner mødt af et erstatnings-krav på knap 99,6 mio. kr. Alle anklagede nægter sig skyldige.

Klædt i sort og bevæbnet med tykke grønne dokumentmapper tog anklagerne fra bagmandspolitiet i dag hul på den spektakulære – og særdeles komplekse – sag om svindel med millioner af rettighedskroner i filmbranchen.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) har arbejdet på sagen i to år. Og med sig ind i den soloplyste retssal 41 i Københavns Byret med udsigt over Nytorv havde senioranklager Malene Stage Christensen og anklager Martin Kromann ikke mindre end 4.200 siders fakturaer, årsregnskaber, mails og andre dokumenter.

De udgør fundamentet i sagen. Og de skal bruges til at bevise, at advokat Johan Schlüter og de to medejere af Johan Schlüter Advokatfirma Susanne Fryland og Lars Halgren har svindlet for i alt over 200 mio. kr.

Lars Halgreen, der havde taget fejl af tidspunktet og mødte for sent i retten, er kun anklaget i en del af sagen. Han er – sammen med Schlüter og Fryland – tiltalt for »skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed« for at gøre brug af den såkaldte konefinte. De har ifølge anklagen overdraget deres anparter i et firma, som skulle tjene store penge på at sælge grønlandsk vand, til deres ægtefæller.

Det er derimod kun Susanne Fryland og Johan Schlüter, som er tiltat for at snyde rettighedshaverne og film- og tv-producenter for over 100 mio. kr.

Alle nægter de sig skyldige i det, der er blevet kaldt danmarkshistoriens største advokatskandale, meddelte deres advokater retten.

Producentforeningen mener omvendt, at svindlen har kostet danske rettighedshavere et samlet tab på knap 100 mio. kr. Og foreningens advokat, Jens Christensen fra firmaet Koch Christensen, kræver derfor erstatning fra Johan Schlüter, Lars Halgreen og Susanne Fryland, meddelte senioranklager Malene Stage Christensen, da hun læste anklageskriftet op. Derudover kræver anklageren, at yderligere 550.000 kr. bliver konfiskeret fra Johan Schlüter, der gik konkurs med sit advokatfirma i 2016.

Den aldrende Johan Schlüter virkede tynget af sagen, da han lettere haltende indfandt sig i retslokalet. Iført sort jakkesæt og en hvid velstrøget skjorte. Manden, der er blevet beskrevet som teatralsk, forholdt sig i ro. Og den første halve time tilbragte han med hovedet hvilende tungt på venstre hånd, der gravede sig længere og længere ind i det hvide skæg.

En kompleks sag

Han blev kaldt ’kongen af copyright’. I over 20 år stod Johan Schlüter Advokatfirma for at forvalte filmproducenternes danske rettighedskroner, som årligt løb op i omkring 200 mio. kr. Penge, der især kom fra danskernes betaling til kabel-tv, og som Schlüter stod for at sende ud til producenterne gennem tre foreninger.

Systemet havde Johan Schlüter konstrueret sammen med sin reservedatter Susanne Fryland, og han betragtede det som sit livsværk. Et sirligt system med et mylder af foreninger, foreningskonti og en fordelingsnøgle, som sørgede for, at rettighedskronerne blev fordelt rundt mellem rettighedshaverne i den danske filmbranche.

Sagens ekstreme kompleksitet blev af flere omgange fremhævet af anklageren i retten i København.

»Nu læser jeg det op, og så må vi høre forklaringerne, for det er altså ikke noget, der giver sig selv«, konstaterede senioranklager Malene Stage Christensen, da hun gennemgik aftalerne om forvaltningen af rettighedskronerne.

Johan Schlüter Advokatfirma havde krav på en andel på 10 pct. af rettighedskronerne. Men ifølge anklagen opkrævede Schlüter og Fryland langt flere millioner, end man havde krav på. Og det er et af de helt store spørgsmål, som retten skal tage stilling til. Som senioranklageren formulerede det over for retten:

»Hvad var de berettiget til? Har de faktureret for meget? Det må vi høre«.