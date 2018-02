Amerikansk forviklingskomedie er cirka lige så sjov som en episode af 'Hænderne fulde' Ideen er god, men 'Game Night' med Jason Bateman og Rachel McAdams bliver desværre alt for forudsigelig.

I USA er det at holde game night et udbredt fænomen. Når man som midaldrende har slået sig ned i forstaden, er der langt til byens tilbud, og hvis man også har sovende børn i hjemmet, kan man slet ikke forlade huset. Så weekendhygge består for manges vedkommende i at invitere venner hjem til en omgang gæt og grimasser, tegn og gæt eller Matador.

’Game Night’ er derfor designet til den amerikanske middelklasse, der elsker at grine ad sig selv og tilværelsens genkendelige trivialiteter i komedier om livet i 40’erne. Derfor er irriterende pardynamik, utroskab og nabostridigheder tænkt som comic reliefs i historien om en spilaften, der går helt galt.

Ægteparret Max (Jason Bateman) og Annie (Rachel McAdams) forelskede sig i hinandens konkurrencementalitet og lever nu gennem deres værtskab for en ugentlig game night, hvor alle inviterede par går sygeligt op i at vinde.

Naboen gider de ikke hænge ud med. Han er en lidt uhyggelig enspænder, der virker truende i sine forsøg på at blive inviteret, men han skal nok komme til at spille en rolle, fornemmer man. Først er det dog ankomsten af Max’ succesrige, irriterende storebror Brooks (Kyle Chandler), der afsporer legen og veksler den til dødeligt alvor.

Det nye inden for game night er arrangerede mordgåder, hvor man skal løbe rundt i byen mellem falske forbrydere, der vil en til livs. Men da Brooks inviterer til iscenesat blodbad, viser der sig at være alvor med i legen. Han er eftersøgt i den kriminelle verden, og snart bliver det svært at skelne mellem løst krudt og dræbende projektiler.

Ideen er god, men det bliver desværre en ret forudsigelig forviklingskomedie, og når deltagerne pisker fjolleforvirret rundt, er det lige så skingrende usjovt som en episode af ’Hænderne fulde’.