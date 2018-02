Nødhjælpsorganisation frygter ’Liberty’ Folkekirkens Nødhjælp frygter at miste penge til sit hjælpearbejde på grund af det billede, DR’s nye dramaserie, ’Liberty’, tegner.

Folkekirkens Nødhjælp frygter, at danskerne med DR-serien ’Liberty’ får bekræftet alle deres værste fordomme om, hvordan nødhjælpsarbejdet foregår. Og at det kan få dem til at være tilbageholdende med at støtte nødhjælpsarbejdet.

Liberty DR’s nye dramaserie er baseret på den anden roman i den afdøde forfatter Jakob Ejersbos trilogi om Afrika, der alle udkom i 2009, året efter at Jakob Ejersbo som 40-årig døde af kræft. Tv-serien er på fem afsnit af en times varighed og er optaget i Sydafrika. Den er skrevet af Asger Leth og har blandt andre Connie Nielsen, Sofie Gråbøl og Carsten Bjørnlund i hovedrollerne.

Organisationen anfægter ikke det billede af 1980’ernes ulandsarbejde, som DR tegner i serien baseret på Jakob Ejersbos roman af samme navn. Men tingene foregår langt mere professionelt og ordentligt i dag, siger generalsekretær i Folkekirken Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen.

»På den ene side er det rigtig godt, at vi får diskussionen om, hvordan det var dengang, og hvordan det så er i dag. På den anden side er det bekymrende, hvis vi ikke når ud med vores budskab, så ’Liberty’ bare bekræfter de fordomme om nødhjælpsarbejde, mange har i forvejen«, siger hun.

Folkekirkens Nødhjælp har landsindsamling 11. marts. Til den tid er de to første af DR-seriens fem afsnit blevet vist. Og nødhjælpsorganisationen er bekymret for, at ’Liberty’ vil få en negativ indflydelse på danskernes vilje til at give penge til nødhjælp og udviklingsbistand.

»Der er ingen tvivl om, at vi risikerer at miste penge. Jeg er meget spændt på, hvad der sker med den indsamling. For hvis folk ser serien og tror, at sådan foregår det også i dag, kan jeg godt forstå, hvis de ikke vil støtte os«, siger hun..

Tv-serien ’Liberty’ foregår i Tanzania i 1980’erne og følger nogle skandinaviske familier, der er udstationeret i området. Den handler om nødhjælpsarbejdere, der enten udnytter og snyder de sorte, eller hvis idealer om at implementere den danske andelstanke kommer til kort i en beskidt og korrupt afrikansk virkelighed.

I serien følger man sønnen Christian og hans idealistiske danske forældre, den ublu og korrupte svenske forretningsmand Jonas Larsson og hans kone, Katrina, den kærlighedssultne finne Tita, og Christians tanzanianske ven, Marcus.

Romanen og tv-serien giver et indblik i, hvordan udsendte hvide trods masser af idealer kommer til at opføre sig som en slags moderne koloniherrer.

Tv-serien kommer i kølvandet på den store skandale i en af Storbritanniens største nødhjælpsorganisationer, Oxfam, som netop nu er ved at blive oprullet.

Gennem de seneste uger har britisk presse afsløret, hvordan Oxfams nødhjælpsarbejdere har brugt prostituerede i stor stil, hvoraf nogle var mindreårige. Det er sket i blandt andet Haiti efter jordskælvet i 2010. Og det har allerede kostet hoveder i topledelsen af organisationen, ligesom Haiti har standset Oxfams nødhjælpsarbejde i landet, mens beskyldningerne bliver efterforsket.

I Jakob Ejersbos ’Liberty’ er det svenskeren Jonas Larsson, der er skurken og inkarnationen af, hvordan skandinaviske hjælpearbejdere udnyttede bistandssystemet og misbrugte lokalbefolkningen i 1980’erne. Jonas Larsson er ikke bare korrupt og snyder og bedrager alle, men har også sex med hushjælpen og knalder lokale ludere i sin Toyota.

Sund skepsis

Også hjælpeorganisationen Care Danmark forventer, at serien vil bekræfte mange danskeres fordomme om nødhjælpsarbejde.

»Der er en sund skepsis i befolkningen, som vi må forvente vil brede sig på baggrund af det her. Og der er masser af gode grunde til at være kritisk over for, hvordan tingene foregik dengang, og nogle steder fortsat foregår«, siger generalsekretær i Care Danmark Rasmus Stuhr Jakobsen.