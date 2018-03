»Der kom denne her tekst op – »please finish« – og det hele blinkede op i hovedet på en« Sådan føles det at være Oscar-nomineret

Bille August, instruktør. Vandt for bedste udenlandske film i 1989 med ’Pelle Erobreren’.

Foto: Jonathan Bjerg Møller

Hvilken betydning har Oscar-prisen i filmverdenen?

»Filmverdenen er meget kommerciel. Mange af de film, der bliver lavet, er udelukkende for at tjene penge. Derfor er det vigtigt, at man værdsætter film, som har en større kunstnerisk kvalitet. Det kendetegner til stadighed de film, som bliver nomineret. Nok er der masser af glitter og glamour, men de formår at blande det kommercielle med det kunstneriske og belønne dem, der laver filmkunst i en kommerciel verden, og derfor har al glitteren også sin berettigelse«.

Hvad husker du fra din Oscar-aften i 1989?

»Alle vi nominerede blev hentet i lange limousiner og kørt op foran teateret, hvor priserne skulle uddeles. Der var ikke limousiner nok i L.A., så de var blevet kaldt ind fra San Francisco og Las Vegas. Da vi kom frem til teateret, var det selvfølgelig storslået – det kan de jo, de amerikanere. Undervejs bemærkede jeg en fotograf med et håndholdt kamera, som gik rundt i salen. Da det nærmede sig best foreign film, stillede han sig foran mig, og så tænkte jeg »åh nej, nu slipper jeg ikke!«. Så blev mit navn råbt op, og på den tid, det tog at gå op på podiet, havde jeg nået at glemme alt om den ellers ret gode tale, jeg syntes, jeg havde skrevet«.

Foto: Stine Heilmann

Dorte Warnøe Høgh, nomineret til bedste kortfilm i 2009 med filmen ’Grisen’, som hun instruerede.

Hvordan var din Oscar-oplevelse?

»På en måde er det en virkelig hensynsløs og ærlig oplevelse. Da jeg kom over ugen inden uddelingen, var det helt kaotisk. Det er så stort, flot og vanvittig gennemført, og alle river og flår i en og vil snakke, men når det kommer til stykket, aner ingen, hvad ens film handler om, og om man er fra Danmark eller Sverige. Jeg troede, der ville være ballade omkring filmen, fordi den på snørklet vis handlede om Muhammedtegningerne. Det regnede jeg med at skulle snakke en hel masse om, men det var der ikke rigtig nogen, der spurgte ind til. Og i det sekund, man ikke vinder, er der ingen, der gider snakke med en«.

Ville du gerne have fået mere ud af at være Oscar-nomineret?

»Der er nogle mennesker, der synes, jeg fik en helt fantastisk chance og ikke gik efter den. Det er måske lidt forkælet. Jeg følte bare ikke, at der var rum til at udveksle kreative tanker – det var mere et sted, hvor pengene mødes og udveksles. Men det er et helt fantastisk vindue, som har gjort, at mange fik øje på filmen, og at den stadig lever i bedste velgående«.

Den danske filmproducer Kim Magnusson har netop vundet en oscar for kortfilmen "Helium". Fotograferet i Kongens Have. Foto: Jens Dresling

Kim Magnusson, producer. Oscar-nomineret seks gange for Bedste kortfilm. Vandt i 1999 med ’Valgaften’ og i 2014 med ’Helium’.