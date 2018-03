Dansk Oscar-nomineret: »Det er jo en enorm ære at blive nomineret. Altså, man bliver jo nomineret af sine kollegaer«

Tillykke med din nominering. Hvordan har du det med den?

»Det er jo en enorm ære at blive nomineret. Altså, man bliver jo nomineret af sine kollegaer. Af nogle folk, som virkelig ved, hvad de snakker om, og som man har respekt for. Men derfra er selve afstemningen for alle i akademiet. Det er jo mange, mange tusinde mennesker. Og der er tilsyneladende en masse politik i det, som ingen ved noget om. Så derfor er nominationen det vigtigste, fordi den kommer fra ens kollegaer. Derfra er alt åbent«.

Du har allerede vundet mange danske filmpriser – men hvad tror du, at din Oscar-nominering kommer til at betyde for dit arbejde fremover?

»Jeg har vundet masser af Robert’er og et par Bodil’er. Men det er jo helt anderledes i Amerika, fordi ... altså, da jeg blev nomineret, så var der ingen af de danske producere, jeg har arbejdet sammen med, ud over Tivi Magnusson, som ringede og sagde tillykke. Jeg har jo altså lavet film i 30-40 år i Danmark. Men alle dem, jeg har arbejdet sammen med i Amerika, var sådan ’hvor er det fantastisk, til lykke’. Der er vi altså bare nogle bonderøve i Danmark. Det er trist. På den måde er det meget større i Amerika, og jeg kan allerede mærke nu, at efterspørgslen er større, og jeg bliver tilbudt en masse jobs, fordi man lægger mere mærke til mig nu end for bare to måneder siden. Det er jo fedt«.

Kan man så forvente at se flere internationale storfilm fra dig?

»Det vil jeg da håbe! Men nu er det ikke størrelsen, der gør det, synes jeg. Jeg synes, det er mere spændende, hvilke instruktører man får tilbudt at arbejde sammen med«.

Hvordan har det været at arbejde sammen med Guillermo Del Toro?

»Jamen altså, det er fantastisk. Det er den tredje film, vi laver sammen, og han er en mester ud over alle mestre. Han er en virkelig visuel og fantastisk dygtig filminstruktør, og det er jo bare sjovt at arbejde sammen med nogen, som vil noget større end stort«.

Foto: Fox Searchlight Pictures Sally Hawkins spiller rollen som den stumme Elisa i fantasyfilmen 'The Shape of Water', hvis fotografering danske Dan Lausten er nomineret til en Oscar for.

Har du været til Oscar-uddelingen før?

»Nej, aldrig. Jeg er bedst på den anden side af kameraet. Jeg har været ude og købe en tuxedo. Sådan en har jeg aldrig haft før. Heldigvis skal jeg have min datter Barbara med, og det er jeg kæmpeglad for. Jeg ville også have haft min søn August med, men han kunne ikke få fri fra arbejde. Men altså, det bliver sjovt, og det er jo bare om at tage det med et smil. Der er jo kun én, der får prisen, og fire andre, der sidder tilbage og tænker ’hmm, godt for ham eller hende’. Det er et specielt år, fordi det er første gang, at en kvinde er nomineret (i kategorien Cinematography, red.), så det er på mange måder fantastisk. Og det er jo ikke som at løbe 100 meter-løb, hvor du har trænet og trænet og trænet i 10 år, og når så det gælder, så træder du forkert, og så er det hele ødelagt. Jeg har lavet en film, som jeg er enormt glad for og virkelig stolt af, og masser af mennesker elsker den. Filmen og mit arbejde bliver jo ikke dårligere af, at jeg ikke får en Oscar.

Roger Deakins, som også er nomineret, har været nomineret 14 gange før. Tænk den stakkels mand, han har siddet der 14 gange med sommerfugle i maven. Det må være så forfærdeligt. Og han har lavet nogle ret gode film, hvor alle troede, han ville vinde. Men altså, det er så ikke sket. De færreste kan jo se forskel på, hvad der er godt og dårligt fotograferet, så de går nok bare ud fra, om de synes, filmen er god eller ej. Fotograferingen hjælper fortællingen, og det skal gå op i en højere enhed. Man må bare tage det, som det kommer«.