Publikum strømmer til: John Mogensen-film får bedste danske drama-premiere i 5 år Ole Bornedals film 'Så længe jeg lever' har i løbet af weekenden hevet små 100.000 danskere i biografen.

Filmen om den afdøde danske sanger John Mogensens liv har haft en forrygende premiereweekend.

91.500 danskere har siden torsdag begivet sig i biografen for at se 'Så længe jeg lever', der har Rasmus Bjerg i hovedrollen.

De mange solgte billetter gør premiereweekenden til den bedste for en dansk drama-film siden 'Jagten' i 2013. Desuden er det instruktør Ole Bornedals bedste premiereweekend til dato.

Og hos Nordisk Film Distribution, som står bag arbejdet med at få filmen ud til publikum, er der da også udelt begejstring af spore.

»Det er en fantastisk flot start for 'Så længe jeg lever'. Vores indikationer er, at filmen får et flot word-of-mouth, og derfor er der grund til stor optimisme på filmens vegne«, lyder det fra direktør Frederik Honore i en pressemeddelelse.

»Det er for tidligt at spå om endnu, men med denne turbostart er det ikke urealistisk, at Ole Bornedal har mulighed for at slå sin egen største biografsucces 'Nattevagten'«.

'Nattevagten' solgte i alt 465.000 billetter i 1994.