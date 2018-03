Dådyrøjne med dynamit: Alice Vikander giver den gas som den nye Lara Croft, og der er tanket op på både tempo og fantasi Alicia Vikander har overtaget ’Tomb Raider’ fra Angelina Jolie, og det svenske stjerneskud slår en proper næve.

Skal man reboote en franchise, er det wise med en prequel. Eller for nu at sige det på pæredansk, så er en forhistorie ikke det dummeste, hvis man skal sparke nyt liv i gamle klude. Også selv om der er tale om noget så moderne som et vanvittigt populært computerspil transformeret til en nogenlunde solid filmsucces.