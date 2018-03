Dr. Watson: Det er ikke sjovt at lave 'Sherlock' længere Martin Freeman synes, publikums forventninger har ændret hans syn på serien om den kendte detektiv.

Selv om fans verden over leder efter den mindste ledetråd til en kommende sæson 5 af den populære BBC-serie 'Sherlock', er det ikke sikkert, der kommer en.

Martin Freeman, der spiller Dr. Watson i serien om den famøse detektiv fra Baker Street, synes nemlig ikke det er »sjovt« at lave mere.

Det siger han i et interview med The Telegraph.

Når man starter stærkt ud er det svært at holde niveauet. Det er ikke sjovt mere Skuespiller Martin Freeman

»Efter fjerde sæson var det som om, der skulle være en pause. Og for mit vedkommende handler det til dels om modtagelsen af serien«, siger han.

Selv om fjerde sæson af krimiserien fik lidt mere kritik - særligt af seriens fans - handler det for Freeman mere om det generelle pres, det er at fortsætte en succes.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, var det nærmest umuligt. 'Sherlock' blev populær med det samme. Andre serier, jeg har lavet - som 'The Office' - var længere tid om at vinde anerkendelse. Men 'Sherlock' var bemærkelsesværdig høj kvalitet lige fra begyndelsen. Og når man starter stærkt ud, er det svært at holde niveauet. Det er ikke sjovt mere«, siger han.

Lige nu ville både Martin Freeman og Benedict Cumberbatch, der spiller Sherlock Holmes, alligevel få svært ved at finde tid.

Freeman er i øjeblikket aktuel i Marvel-filmen 'Black Panther'. Og det er også offentliggjort, at han kommer til at fortsætte sin rolle som CIA-agenten Everett Ross i de kommende superheltefilm. Film, hvor Cumberbatch har en endnu mere vedvarende rolle som Dr. Strange.