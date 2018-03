Fakta

Lynne Ramsay

48 år. Skotsk filminstruktørnørd. Født i Glasgow.

Spillefilmdebuterede i 1999 med ’Ratcatcher’, der øjeblikkeligt etablerede hende som et markant navn.

’Morvern Callar’ satte i 2002 tyk streg under talentet og blev et gennembrud for Samantha Morton. Ramsay røg i 2004 ud af storfilmen ’The Lovely Bones’, der i stedet blev en fiasko bestyret af Peter Jackson.

Ramsay fik et stort comeback med ’We Need To Talk About Kevin’ i 2011. Denne var ganske som hendes seneste film, ’You Were Never Really There’, i hovedkonkurrencen i Cannes.

Vis mere