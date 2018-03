Hun filmede det urørlige: Hvorfor helvede har ingen lært os, hvordan vi taler om sorgen?

FOR ABONNENTER

Da Cille Hannibal for fire år siden begyndte at filme sin mor, Mette, vidste hun ikke, at det skulle ende som en film. Hun gjorde det bare, fordi det var naturligt for hende at gøre, og fordi hun på den måde havde en undskyldning for at holde sig i nærheden af sin mor hele tiden. Det var ikke mærkeligt, at kameraet var fremme, for sådan havde det hele tiden været hjemme hos dem. Nu var ham, der fotograferede allermest, bare væk.