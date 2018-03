'Family Guy' uden afbrydelser: Reklamefri streaming tvinger tv-kanaler til at droppe reklamerne I takt med at flere fravælger de traditionelle tv-pakker til fordel for underholdning på streaming-tjenester som Netflix og HBO, forsvinder mængden af reklamer i fjernsynet. Lige nu skærer to store amerikanske tv-producenter på mængden og længden af reklameblokke.

Vi kan se langt de fleste af vores yndlingsfilm, serier og programmer, når vi vil - og hvor vi vil. Til og med helt uden afbrydelser. Flere af de mest populære streamingtjenester som Netflix og HBO er nemlig fuldstændig fri for reklamer.

Derfor vænner vi os til, at underholdning foregår uden afbrydelser. Det tvinger nu flere traditionelle tv-kanaler til at skrue ned for mængden af reklamer, hvis skal have en chance i kampen om seerne, der i stigende grad sværger til streaming-giganterne.

Det skriver dagbladet Los Angeles Times, der blandt andet fremhæver to af de største amerikanske tv-producenter NBC og Fox, som planlægger at skære i reklameblokken på deres programmer.

To minutter i timen

Hvor NBC har et ønske om at skrumpe deres reklameblok med 10 procent, har Fox en mere ambitiøs målsætning om at sætte reklametiden ned til to minutter per times underholdning inden 2020.

Umiddelbart ikke en helt ufarlig manøvre, da tv-producenterne i høj grad lever af indtægterne fra netop reklamerne. De håber dog på at kunne overbevise annoncørerne om, at det er pengene værd at betale en højere pris for deres reklamer, hvis annoncerne til gengæld bliver vist i en mindre rodet og mere eksklusiv seance bestående af færre reklamer.

»Jeg tror absolut, at en kortere reklameblok er mere attraktiv for annoncørerne«, siger en talsmand for reklamebureauet Horizon Media, der håndterer køb og salg af reklamer og fungerer som bindeled mellem annoncørerne og tv-producenterne i USA.

»Men hvor meget bedre, det vil være i forhold til den forhøjede pris, er det store ubesvarede spørgsmål«, udtaler talsmanden.