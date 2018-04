Danskere i Hollywood

Hjemme bedst?

Nikolaj Arcel. ’The Dark Tower’ (2017) »Alle bliver fuldstændig holdt i bur af de der money guys. Man er totalt i deres nåde. Der var mange gange, mens jeg stod og lavede 'The Dark Tower', hvor jeg tænkte: ’Fuck, jeg savner Danmark! Jeg vil hjem!’« (Ekko, 2017)

Kasper Barfoed.. ’The Numbers

Station’ (2013) »Det var helt igennem rædselsfuldt. Det var aldrig mig selv, der fik lov at bestemme, om jeg måtte sidde med i klipperummet. Så i et helt år sad jeg og ventede ved telefonen for at få at vide, om jeg måtte være med til at klippe min egen film«. (Berlingske, 2014)

Susanne Bier. ’Serena’ (2014) »Der var ikke en klar forståelse af, hvilken type film vi var ved at lave. Jeg begår aldrig igen den fejl ikke at være fuldkommen overbevist om, at dem, der finansierer filmen, er totalt på linje med, hvilken slags film det skal være«. (Variety, 2016)

Christian E. Christiansen. ’The Roommate’ (2011) og ’The Devil’s Hand’ (2014)

»Det var en frustrerende og decideret dårlig oplevelse, som følge af at producerne både var kontrolfreaks, uerfarne og direkte inkomptente, så alle deres beslutninger førte filmen ud i et større og større morads«. (om ’The Devil's Hand’, Berlingske 2014)

