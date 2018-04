Steven Spielberg splitter og forener de danske anmeldere med to nye film To vidt forskellige film af Spielberg har i løbet af to uger haft premiere i danske biografer. Men hvor dramaet ’The Post’ samler kritikerne, spreder sci-fifilmen ’Ready Player One’.

Siden sit gennembrud med ’Dødens gab’ i 1975 har Steven Spielberg siddet tungt i instruktørstolen. Igen og igen har den nu 71-årige filmmand trukket alverdens biografgængere ind foran det store lærred. Både til storslået historisk drama og kulør populærkulturel underholdning.

Og går man en tur i biffen netop nu, kan man finde eksempler på begge dele. For ikke nok med at Steven Spielberg står som instruktør på ’The Post’, der havde biografpremiere tidligere på ugen, han er også at finde på plakaten til filmen ’Ready Player One’, som fik premiere i sidste uge.

Men hvor hovedparten af den danske anmelderskare står sammen om at rose ’The Post’, der handler om opgøret mellem præsident Nixon og avisen The Washington Post i 1971, som en vigtig og inspirerende film, er der mere delte meninger om filmatiseringen af Ernest Clines science fiction-roman ’Ready Player One’, der foregår i 2045.

Streep og Hanks henrykker anmelderne

Hvad angår ’The Post’, har det utvivlsomt været svært for kritikerne ikke at forvente storslået og kunstnerisk kvalitet, da de tidligere på ugen satte sig i biografsæderne for at anmelde det historiske drama med prominente og prisvindende navne som Tom Hanks og Meryl Streep på plakaten. Og tilsyneladende lykkes både Spielberg og stjerneskuespillerne med at indfri de fleste af de høje forventninger. I hvert fald har filmen om offentliggørelsen af Pentagon-papirerne begejstret hovedparten af de danske anmeldere. Blandt de mest henrykte er Jacob Wendt Jensen fra Berlingske. Han belønner filmen med fem ud af seks stjerner og skriver i sin anmeldelse:

Man går trallende og inspireret ud af biografen Jacob Wendt Jensen, Berlingske

»Steven Spielberg kan som ingen andre fortælle alvorlige nuancerede historier med elegance og visuelt overskud, så man går trallende og inspireret ud af biografen«.

På samme måde modtager filmen også rosende ord fra Informations Christian Monggaard, der kalder Meryl Streep og Tom Hanks »fantastiske som to dedikerede avismennesker« i sin anmeldelse, der bærer en meget retvisende overskrift for skribentens filmoplevelse:

’Steven Spielberg fortæller vigtigt og underholdende om pressefrihed, whistleblowere og ligestilling i sin seneste film, ’The Post’’.

Hos nærværende avis får ’The Post’ fire ud af seks hjerter, mens skuespillerpræstationerne høster stor anerkendelse. Politikens anmelder Kim Skotte skriver, at »Tom Hanks er bundsolid som den legendariske redaktør Ben Bradlee«, mens Meryl Streeps nominering ved seneste oscarshow for rollen som ejer af The Washington Post bifaldes med ordene:

»Man kan godt føle, det er lidt enerverende med alle de oscarnomineringer til Meryl Streep, men denne her er der altså ikke noget galt med«.

Det går igen i flere anmeldelser, at ’The Post’ må ses som en hyldest til den fri presse i en tid, hvor fake news, spredning af løgne og usandheder udfordrer sandheden. Og ifølge Henrik Queitsch fra Ekstra Bladet er det netop en af grundene til, at filmen roses af anmelderne.

»Steven Spielberg har fået mange roser for ’The Post’ ... Og det forstår man godt. Ikke fordi det er nogen entydigt vellykket film. Men fordi det er en vigtig film«, skriver han og kvitterer med tre ud af seks stjerner samt ordene:

»Alligevel føles ’The Post’ noget gumpetung, gammeldags og omstændelig«.

Seriøs Spielberg

Den overvejende enighed blandt anmeldelserne af ’The Post’, er dog langtfra at finde i kritikernes vurdering af den anden aktuelle Spielberg-film, ’Ready Player One’. I Jyllands-Posten og Berlingske får den tre ud af seks stjerner. Modsat honorerer Politikens Joakim Grundahl filmen med fem ud af seks hjerter, mens en begejstret Christian Monggaard fra Information i sin anmeldelse skriver: