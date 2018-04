HBO-serie om sexet hitwoman og spændingssøgende kontormus er fremragende flot Den nye tv-serie 'Killing Eve' er baseret på Luke Jennings 'Villenelle'. Der er fart på, men det bliver aldrig for meget.

FOR ABONNENTER

Alene det at Serge Gainsbourg og Anna Karinas ’Roller Girl’ klinger, når den ene af seriens to hovedpersoner vender hjem til sin bopæl i Paris var tilstrækkeligt til – i kombination med seriens leg med det kitschede – at fange interessen. Men også hele oplægget: en spændingssøgende og ambitiøs kontormus fra den britiske efterretningstjeneste i clinch med en samvittighedsløs og superdygtig international hit woman, er forventningsskabende og fornøjeligt.