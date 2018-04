Væk med cigaretterne: Britisk organisation advarer mod røg i Oscar-film og reality-tv Rygning i realityserier og film opmuntrer unge til usande vaner, mener 'Action on Smoking and Health', der kræver flere antirygnings-kampagner på TV og i biograferne.

Cigaretterne skal væk fra det store lærred og fjernsynsprogrammer. Ellers er risikoen, at flere børn og unge begynder at ryge.

Den mener i hvert fald den britiske sundhedsorganisation ’Action on Smoking and Health’ (AsH), som har observeret en øget mængde røg i Oscar-nominerede film og i det britiske realityprogram 'Love Island', der minder om det danske Paradise Hotel.

»Vi bliver nødt til at advare forældre om risikoen og beskytte vores børn fra de skadelige effekter ved tobaksbilleder«, siger administrerende direktør i AsH, Deborah Arnott, til The Guardian.

AsH henter opbakning hos det britiske center for tobak og alkohol, der har undersøgt forholdene nærmere. Ifølge undersøgelsen bliver der røget i 86 procent af dette års Oscar-nominerede film, mens der for fire år siden blev røget i 60 procent.

Advarsels mod rygning

Samtidig bliver der i gennemsnit vist en cigaret hvert femte minut i 'Love Island', som især bliver set af unge.

Derfor kræver AsH nu, at myndighederne griber ind og indfører advarsels-annoncer mod rygning, hver gang tv-selskaber eller biografer lader programmer og film, der indeholder rygning, løbe hen over skærmen.

Men ifølge proryger-gruppen Forest, der støttes af British American Tobacco, som blandt andet laver Lucky Strike og Camel-cigaretter, er den handling »et angreb på den kunstneriske frihed«. Samtidig mener gruppen ikke, at der findes væsentlige beviser for, at rygning på film og tv opmuntrer teenagere til at ryge.

Den kritik afviser AsH og fremhæver, at flere akademiske studier har bevist en øget risiko for at begynde på den usunde vane, hvis man jævnligt bliver præsenteret for billeder af rygning.

Reklamer for røg er total forbudt

Uanset hvad er det ikke lovligt at reklamere for rygning i Storbritannien. Og netop af den grund bør man være opmærksom på underholdningsmediernes brug af tobakken, mener George Butterworth, der er senior manager hos britiske Cancer Research.

»Indførslen af standardiserede indpakninger af tobaksprodukter i kombination med et totalt forbud mod reklamation overlader rygningen til underholdningsmedierne som hovedkilden til at markedsføre rygning over for børn«, siger han.