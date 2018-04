Modtagelsen af 'The Handmaid's Tale': Den første Offred var ingen stor succes - det er den nye ’The Handmaid’s Tale’ er blevet filmatiseret før. Men i modsætning til tv-serien fra sidste år blev filmen fra 1990 ikke rost for at være relevant for sin samtid.

Dette er ingen politisk fabel ligesom Orwells ’1984’, men en feministisk«, skrev den indflydelsesrige filmkritiker Robert Ebert i 1990 om Volker Schlöndorffs filmatisering af Margaret Atwoods allerede dengang meget læste bog ’Tjenerindens fortælling’.

Robert Ebert gav filmen to ud af fire stjerner i Chicago Sun-Times, og mange andre anmeldere var på linje med ham, da den tyske instruktør Volker Schlöndorff, som tidligere havde haft succes med blandt andet ’Katharina Blums tabte ære’ og ’Bliktrommen’, havde premiere på ’The Handmaid’s Tale’. Harold Pinter havde skrevet manuskriptet, Ryuichi Sakamoto komponerede musikken, og ud over Natasha Richardson i hovedrollen som Offred sås blandt andre Rubert Duvall og Faye Dunaway i filmen, der fortolkede Margaret Atwoods roman loyalt.

Loyal over for bogen fra 1985 er også streamingselskabet Hulus tv-serie (som vises på Hbo Nordic) fra sidste år med Elisabeth Moss i hovedrollen som Offred.

Handling og for en stor del også scenografi er den samme i filmen, som var nomineret til Guldbjørnen på Berlinalen i 1990, og i første sæson af den Golden Globe- og Emmy-belønnede tv-serie.

I Volker Schlöndorffs totalitære samfund, hvor forurening har skabt lav fertilitet, bærer de undertrykte tjenestepiger kyser og bliver befrugtet af deres herrer, Offred er oprøreren, der forelsker sig i chaufføren og spiller brætspil med sin herre.

Alt det er det samme i tv-serien. Men hvor tv-serien skabte positive overskrifter i USA som ’Alle tiders mest skræmmende tv-show, fordi det føles så virkeligt’ og ’Hulus alt for relevante ’Handmaid’s Tale’, var der i 1990 langt mellem anmeldere, der så filmatiseringen af Atwoods fortælling som et spejl af samtiden. The Washington Posts anmelder skilte sig ud ved at skrive, at Schlöndorffs film ramte 1980’ernes stemning af paranoia. De fleste tolkede filmen som virkelighedsfjern sci-fi.

I Danmark blev filmen ved sin premiere i 1990 kaldt »politisk porno« i Ekstra Bladet, »sober og ufarlig« i Berlingske og »en bastant skrækvision« i Politiken. Ordene var meget anderledes, da tv-serien fik premiere sidste år. I Politiken kaldte anmelder Joakim Grundahl serien »en fremtidsvision, der er så langt ude, at den minder om virkeligheden«, og gav dens skaber, Bruce Miller, og resten af holdet 6 hjerter.

Da Margaret Atwoods bog udkom i 1985, også på dansk, var den canadiske forfatter allerede et stort navn. ’Tjenerindens fortælling’ modtog hele skalaen af anmelderord. I The New York Times jublede Christopher Lehmann-Haupt over romanen, som i samme avis blev rakket ned af forfatteren og kritikeren Mary McCarthy, der ikke kunne genkende sin samtid og savnede satire.

Margaret Atwood var begyndt at skrive bogen i 1984, mens hun boede i den vestlige del af det dengang murdelte Berlin. I 1984 eksisterede Sovjetunionen, og Ronald Reagan var præsident i USA. Atwood besluttede, at alle hændelserne i hendes roman skulle være sket før.

Hun lod ’Tjenerindens fortælling’ udspille sig et sted som Cambridge i Massachusetts, hvor Amerikas ældste videregående uddannelsesinstitution ligger: Harvard University. Ved grundlæggelsen i 1636 var Harvard et teologisk seminarium ledet af den puritanske protestantiske bevægelse.