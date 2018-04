Bill Cosby er kendt skyldig i at have forgrebet sig på bedøvet kvinde Bill Cosby er blevet kendt skyldig i at have bedøvet og forgrebet sig på en kvinde for 14 år siden.

Skuespilleren Bill Cosby er af et nævningeting blevet dømt skyldig i at have forgrebet sig seksuelt på en kvinde, han havde bedøvet.

Det rapporterer flere medier torsdag aften.

Det er en domstol i Pennsylvania, der har behandlet sagen, som drejer sig om forbrydelsen, der er 14 år gammel.

Cosby slipper dog for at sidde i fængsel, mens han venter på strafudmålingen. På grund af en kaution er han på fri fod. Han har dog fået at vide af en dommer, at han ikke må forlade staten.

I forbindelse med skyldkendelsen reagerede Bill Cosby voldsomt. Han tordnede mod statsanklager Kevin Steele, der har ført sagen.

»Jeg brækker mig over dig«, lød det fra Cosby, der samtidigt kaldte Steele for et røvhul.

Ifølge nyhedsbureauet AP har den tidligere så folkekære skuespiller nægtet sig skyldig.

Han hævder, at der var givet samtykke fra kvinden Andrea Constand.

Anklager hobede sig op

Bill Cosby nød i mange år rollen som stjerne i tv-serien 'The Cosby Show', hvor han spillede familiefaren Cliff Huxtable.

Det begyndte for alvor at gå ned ad bakke i november 2014, da anklagerne begyndte at hobe sig op.

Omkring 60 kvinder har i alt anklaget Cosby for seksuelle overgreb, der angiveligt har stået på siden 1960'erne.

Den tidligere supermodel Janice Dickinson, skuespilleren Louisa Moritz og Carla Ferrigno er blandt dem, der føler sig forulempet.

Mange af anklagerne kan ikke prøves i retten. De er juridisk forældede. Det er derfor kun Andrea Constands beskyldninger, der er endt i retten.

Sagen er faktisk allerede blevet behandlet en gang.

Det skete sidste år, men en dommer i Norristown, Pennsylvania, måtte opgive at nå frem til en afgørelse, fordi nævningene i sagen efter fire dages votering ikke kunne nå til enighed om at kende Cosby skyldig eller uskyldig.

ritzau