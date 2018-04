Nyt program om kæresteterapi latterliggør folks reelle problemer

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Skarpe formater har altid været TV 3’s ting. ’Paradise Hotel’, ’Familien fra Bryggen’ og ’Luksusfælden’. Programmer med et karakteristisk udseende, lavet som en serie, og hvor hvert program passer ned i den samme skabelon.

Man ved som seer, at der altid er en dyst i ’Robinson’, der kommer et brev i ’Paradise Hotel’ og Linse Kessler skal på tur med kaffen i et champignonglas. De dramaturgiske kurver ligger så cementfast, at man som seer kan læne sig trygt og godt tilbage. Man kan roligt gå ud og hente aftenkaffe. Det spændende sker alligevel først efter en cliffhanger og en reklamepause.

Ud over at formaterne er meget let tilgængelige, så synes jeg bare også, at de til tider kan skabe en distance til det eller dem, programmerne handler om. Det er ikke nødvendigvis et problem.

Det er det bare i ’Kærlighed i krise’.

Det begynder med noget gysermusik og en intro til ugens par. En speak giver mig lige skabelonen: Gennem »afslørende overvågning«, »nærgående terapi« og »konfrontation« kan dette par med »benhårdt samarbejde« måske redde forholdet, »før det er for sent«.

Så kommer der noget blomstermusik, og nogle meget smilende parterapeuter stiller sig skulder ved skulder bag programmets titel. Det hele ligner faktisk lidt ’Luksusfælden’? Typografi i logoet og farvetonerne.

Klappe klappe kage. Efter tre dage er kærligheden tilbage

Det fortsætter også med at være som det økonomireddende program, for eksperterne tager lige hver deres del af parret med på en gåtur i huset eller haven for at høre om problemerne fra forskellige vinkler. Så skal parrets situation vurderes. I stedet for at der kigges på kontoudtog, sætter man kameraer op, så eksperterne kan være fluer på væggene i de kriseramte hjem.

Herefter bliver det tid til rekvisitter, for det er jo fjernsyn, man laver, så det hele skal helst være lidt visuelt. I ’Luksusfælden’ lægger man pengesedler på en særlig måtte, i ’Kærlighed i krise’, skal de medvirkende åbne nogle skabe og trække en genstand ud, der symboliserer noget, de skal arbejde med. Og husk at se med efter pausen, for det bliver grænseoverskridende.

Den stille skal råbe fra en bakketop, den usikre skal stilles til skue i offentligheden og modtage komplimenter, og den nervøse skal skyde sin frygt ned med en pistol.

Og klappe klappe kage. Efter tre dage er kærligheden tilbage, og i programmernes samstemmende ’happy endings’ kan alle se, hvorledes de har teet sig forkert. Det er ikke, fordi jeg ikke tror, det hele ender godt, men formatet latterliggør på en måde de meget reelle problemer, det alsidige cast kæmper med, og det arbejde, terapeuterne normalt bruger lang tid på.