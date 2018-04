Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tak for din tilmelding!

Cannes-film om lesbisk par forbydes i hjemlandet Det kenyanske publikum får ikke muligheden for at se landets første Cannes-aktuelle film nogensinde. Myndighed mener, 'Rafiki' er »et forsøg på at legitimere lesbisk kærlighed«.

En kærlighedshistorie mellem to unge kvinder var mere end den kenyanske myndighed for klassificering af film (KFCB) kunne holde til. KFCB hævder, at filmen 'Rafiki' er »et forsøg på at legitimere lesbisk kærlighed«. Det betyder samtidig, at alle, der er i besiddelse af filmen, derfor forbryder sig mod landets love. Love, der straffer udøvere af homoseksuel sex med op til 14 års fængsel. Balladen om 'Rafiki' ('ven' på swahili, red.) er opstået kun få uger før filmen, som den første kenyanske film nogensinde, skal vises på filmfestivalen i franske Cannes. Det skriver BBC. Ærgerlig instruktør Det er ikke første gang, film og tv-serier forbydes i Kenya med henvisning til homoseksualitet. Sidste år blev de animerede børne-serier 'Hey Arnold!' og 'Legenden om Korra' forbudt, angiveligt fordi de »glorificerede homoseksualitet«. Alligevel havde 'Rafiki'-instruktør Wanuri Kahiu håbet, at filmen ville blive tilladt for publikum over 18 år. »Vi mener, det kenyanske publikum er modent og kritisk nok til at se filmen. Det er problematisk, at folk ikke engang får lov til, som voksne mennesker, selv at tage stilling til, hvad de mener om filmen«, siger hun ifølge BBC.