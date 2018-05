Dem uden fædreland: Første afsnit af historien om montricepigerne fra Nordjylland var ganske simpelt fremragende

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Bo Tao Michaëlis om første afsnit af 'Montricepigernes kamp' på DR 1.

Set i tv Montricepigernes kamp (1:3). DR 1, 30. april og følgende mandage kl. 20.45. Kan ses på dr.dk.

120 kvinder får halvandet år til at finde et nyt job, da høreapparatfabrikken Oticon flytter til Polen og lukker hjemme i fædrelandet. Jeg skriver med vilje det sidste i stedet for det neutrale Danmark. Thi heroppe i Thy, som nogle lokale endog drister sig til at kalde Udkantsdanmark, er både fabrikken, egnen og familien groet til noget, som synes altid at have været der. Hjemstavnen overleveret fra hedenold, fra slægtled til slægtled.

Virksomheden for disse mennesker er blevet lig med selve tilværelsen

Og selv om det ikke er så mange år siden, fabrikken opstod, fordi en sympatisk mand var bekymret for sin kones svigtende hørelse, er virksomheden for disse mennesker blevet lig med selve tilværelsen. Livsglæden og sjælen i hverdagen.

Gode venner, som samles tidligt om morgen for at montere apparater. Og nu står de så tilbage ufaglærte fra ungdommen af, faktisk bange for fremtiden – men heldigvis ansat i et venligt firma, som kerer sig. Heldigvis i et velfærdssamfund, hvor du ikke er din egen lykkes smed, men en del af en helhed.

Stort ideologisk skakbræt i sort og hvidt

Direktøren sagde, at det skam havde været en svær beslutning at fyre dygtige og trofaste medarbejdere. Men på grund af konkurrencedygtighed og fokus på den store verden flyttede man til et andet land, hvor meget er anderledes. Nok også lønningerne.

Men det gjaldt frem for alt om at samle produktionen under et, så danske høreapparater kan gøre vort (fædre)land endnu mere berømt viden om som et værdiskabende samfund. Og nu skal du jo så på skolebænken igen. Så må vi se, hvordan det går. Herregud, 50 år er jo ingen alder. Slet ikke uden for arbejdsmarkedet.

Hvis du aner en vis hensigt i det ovenstående, er det, fordi jeg prøver parodisk at skrive lidt i retning af forfatterne Hans Kirk og Hans Scherfig med deres fine falske objektivitet og sardoniske solidaritet. Fra før de blev taktfaste stalinister og så på verden som et stort ideologisk skakbræt i sort og hvidt.

Første afsnit af historien om kvinderne fra Nordjylland var ganske simpelt hen fremragende. Det viste, at fabrikken ikke blot er benhård forretning.

Den fejrer flot en arbejders jubilæum og har skabt et gunstigt arbejdsklima, som har gjort – hvilket flere sagde – at kvinder ikke flyttede væk fra en region, der ellers ikke er rig på arbejdspladser.

Kapitalismen kan til tider ligne den gode herremand, som tager sig af tyende og bønder. Men slottet er bygget på sand og aktier, bor ikke i middelalderen og tror tværtimod på markedskræfterne. Dem uden fædreland.